Президент Польши назвал Волынскую трагедию этнической чисткой

Президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Украину для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Волынской трагедии, назвал ее этнической чисткой.

11 июля в Польше учрежден День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики. По словам Дуды, это «годовщина геноцида, произошедшего на Волыни».

«Это печальная дата для многих польских семей, которые в 1942-м, 1943-м, 1944 году потеряли на Волыни своих близких. Считается, что тут были убиты около 100 тыс. поляков — не солдат, а простых людей, аграриев, работавших на земле, целых семей, женщин, детей, стариков», — отметил президент Польши во время посещения кладбища, где похоронены жертвы тех событий.

«Не было никакой войны между Польшей и Украиной. Это была обычная этническая чистка, — добавил Дуда, слова которого цитирует Польское агентство печати. — Речь шла о том, чтобы убрать поляков с тех территорий».

Напомним, что сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на пересмотр Польшей положения в законе об Институте национальной памяти, касающегося «украинских националистов».