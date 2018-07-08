Президент Польши назвал Волынскую трагедию этнической чисткой

Президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Украину для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Волынской трагедии, назвал ее этнической чисткой.
11 июля в Польше учрежден День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики. По словам Дуды, это «годовщина геноцида, произошедшего на Волыни».
«Это печальная дата для многих польских семей, которые в 1942-м, 1943-м, 1944 году потеряли на Волыни своих близких. Считается, что тут были убиты около 100 тыс. поляков — не солдат, а простых людей, аграриев, работавших на земле, целых семей, женщин, детей, стариков», — отметил президент Польши во время посещения кладбища, где похоронены жертвы тех событий.
«Не было никакой войны между Польшей и Украиной. Это была обычная этническая чистка, — добавил Дуда, слова которого цитирует Польское агентство печати. — Речь шла о том, чтобы убрать поляков с тех территорий».
Напомним, что сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на пересмотр Польшей положения в законе об Институте национальной памяти, касающегося «украинских националистов».
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