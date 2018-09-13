«Отравители Скрипаля» рассказали свою версию, зачем ездили в Солсбери

Финансируемый Россией телеканал RT показал в прямом эфире фрагмент интервью с двумя людьми, которые представились как «Александр Петров» и «Руслан Боширов» — людей с такими именами следствие в Великобритании ранее обвинило в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В своем первом интервью двое россиян признали, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. При этом россияне заявили, что приехали в Солсбери для того, чтобы посмотреть на знаменитый собор.
Они уверяют, что поехали в Британию «оторваться в Лондоне». Это была не бизнес-поездка и они, якобы, никоим образом не причастны к отравлению Скрипалей.
Отвечая в интервью RT и Sputnik на вопрос, работает ли он в ГРУ, Петров ответил: «Я — нет».
«И я нет», — заявил Боширов.
«Мы предприниматели средней руки», — добавил Петров.
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