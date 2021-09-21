Британская полиция назвала имя еще одного подозреваемого по «делу Скрипалей»

Британская полиция назвала россиянина Дениса Сергеева третьим подозреваемым по «делу Скрипалей», против него выдвинуты обвинения, объявлен розыск, сообщило местное телевидение.
Отмечается, что Сергеев пользовался псевдонимом «Сергей Федотов».
Имя третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля начало мелькать в прессе еще в начале 2019 года. Тогда расследователи из Bellingcat заявили, что на самом деле «Федотова» могут звать Денис Сергеев.
Позже Би-би-си выяснила, что Денис Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Сергеев мог руководить действиями подозреваемых в отравлении Скрипаля.
Ранее было известно, что двое мужчин, которые называли себя Александром Петровым и Русланом Бошировым, прилетели в аэропорт Гатвик 2 марта 2018 года. Реальные имена этих людей называли раньше расследователи из Bellingcat. Британская полиция впервые официально подтверждает: журналисты не ошиблись — настоящие имена этих людей — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
Денис Сергеев с документами на имя «Сергея Федотова», прилетел в другой лондонский аэропорт — Хитроу — в тот же день в 11 часов утра.
В воскресенье, 4 марта, Чепига и Мишкин отправились в Солсбери. В тот же день были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.
Сергеев в Солсбери не ездил — все время он провел в Лондоне. В последний момент он взял билет на самолет Лондон — Москва и улетел из Британии 4 марта в 13:45, сообщает полиция. Двое других подозреваемых сели на рейс в 22:30.
Это стоп-кадр из интервью капитана ВДВ Дениса Сергеева. Расследователи Bellingcat считают, что именно этот человек позже станет офицером ГРУ и возьмет псевдоним Сергей Федоров.
Британская полиция утверждает, что теперь у нее достаточно доказательств, чтобы заявить: эти трое россиян действовали как одна команда, они несколько раз встречались в Лондоне во время их короткой поездки: иногда — на открытом воздухе, иногда — в помещениях, но полиция не уточняет, где именно.
Напомним, что в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям властей Британии, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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