General Motors отозвала в США миллион автомобилей из-за неполадок

General Motors отозвал более 1 млн автомобилей в США из-за неполадок с электроусилителем руля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Отзыву подлежат пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra, а также внедорожники Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade 2015 года выпуска. Из-за дефекта уже произошло 30 аварий, в которых пострадали два человека. В концерне отметили, что из-за проблем с электроусилителем руль может выйти из строя во время движения. В General Motors проведут бесплатную диагностику и ремонт дефектных рулей.
Напомним, что в январе Toyota отозвала более 600 тыс. автомобилей в США из-за неполадок с подушками безопасности, произведенными фирмой Takata. Проблемы наблюдались в моделях Yaris, Corolla, Scion, Sienna, а также Lexus IS250 и IS-F. Из-за дефекта подушек безопасности погибли по меньшей мере 16 человек, в Takata пообещали выплатить компенсации на $1 млрд.
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