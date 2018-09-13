General Motors отозвала в США миллион автомобилей из-за неполадок

General Motors отозвал более 1 млн автомобилей в США из-за неполадок с электроусилителем руля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отзыву подлежат пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra, а также внедорожники Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade 2015 года выпуска. Из-за дефекта уже произошло 30 аварий, в которых пострадали два человека. В концерне отметили, что из-за проблем с электроусилителем руль может выйти из строя во время движения. В General Motors проведут бесплатную диагностику и ремонт дефектных рулей.

Напомним, что в январе Toyota отозвала более 600 тыс. автомобилей в США из-за неполадок с подушками безопасности, произведенными фирмой Takata. Проблемы наблюдались в моделях Yaris, Corolla, Scion, Sienna, а также Lexus IS250 и IS-F. Из-за дефекта подушек безопасности погибли по меньшей мере 16 человек, в Takata пообещали выплатить компенсации на $1 млрд.