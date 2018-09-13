Почему новые Apple Watch интереснее новых iPhone

Компания, чья капитализация уже равна 1/20 ВВП Соединенных Штатов, пытается очаровывать публику 11 лет — с момента выхода первого iPhone. Иногда это удается лучше, иногда хуже. Порой марка создает с нуля новые ниши устройств, порой догоняет инновации Android. Но преданность фанатов бренда остается неизменной — магия надкушенного яблока работает безупречно. Она по-прежнему таится в дизайне, в отшлифованном тандеме софта и «железа», в максимально удобном интерфейсе, требующем минимума телодвижений.

В этом году акценты главного шоу года от Apple, традиционно происходящего в сентябре, сместились от мира железа и характеристик ближе к реальной жизни. Разумеется, публике показали новые смартфоны — ими стали передовые модели iPhone Xs, Xs Max и вариация попроще Xr. Более мощный процессор — А12 Bionic — теперь не вещь в себе, а основа для широкого спектра технологий дополненной реальности: от виртуальной рулетки до полноценных игр, когда монстры вылезают прямиком из вашего стола. Прокачались и камеры. Но эмоции от увиденного подсказывают, что куда более революционным продуктом стали выступившие на «разогреве» у айфонов умные часы — Apple Watch Series 4.

Похорошевшие со всех сторон, они, наконец, перешагнули порог с надписью «скептицизм», перед которым до сих пор топчутся многие производители.

Сегодня устройство претендует уже на куда более личное — и ответственное — место в жизни владельца, чем раньше. Даже несмотря на наличие пульсометра, Series 3 оставались, по большому счету, дублером смартфона. Хотя и автономным за счет сотового модуля. Но четвертое поколение Apple Watch — это почти ваш личный доктор. Мобильный госпиталь, если хотите. И вот почему.

Экран устройства вырос на треть — это позволило уместить на нем больше информации, чем прежде. И если судить по кадрам с презентации, каждый уголок циферблата «инфограф» содержит полезные данные: время тренировки, уровень УФИ или температуры воздуха.

Оптический датчик сердечного ритма, позволявший отслеживать частоту сердечных сокращений, с самого начала был важной частью Apple Watch. Теперь он может распознать, когда сердечный ритм остается слишком низким на протяжении 10 минут при отсутствии активности, и тогда на часах сработает предупреждение о низком пульсе. Такая ситуация может быть вызвана брадикардией — нарушением, которое способно привести к серьезным последствиям, если сердце не будет снабжать организм достаточным объемом насыщенной кислородом крови. Когда пульс вдруг будет зашкаливать, часы тоже просигналят.

Гаджет теперь умеет строить и электрокардиограмму владельца, в чем заключается, пожалуй, главная инновация устройства. Это уже качественно иной уровень измерений по сравнению с пульсометром.

А еще он определяет, что владелец может упасть. Система гироскопов и акселерометров отличает обычные взмахи рук от тех, что сопутствуют балансировке, например, при гололеде. Если же вы все-таки упали, то на экране появится предупреждение, которое можно отклонить или использовать для вызова помощи. Если вы не отреагируете в течение минуты, Apple Watch позвонят в службу спасения и отправят сообщение вашим близким. Да, это отлично звучит в теории, но как будет работать в Украине — большой вопрос. Впрочем, можно предположить, что среди частных клиник наверняка найдутся те, что оперативно предложат клиентам интеграцию.

Так или иначе, помочь призвана и отдельная функция «Экстренный вызов — SOS». Если ее включить, Apple Watch позвонят в службу спасения (или, надеемся, все же по настраиваемому номеру) и отправят близким сообщение с вашей геопозицией. А на экране часов появятся данные вашей «медкарты», чтобы врачи могли сориентироваться быстрее.

В идеальной среде, где страховые компании, клиники, частные доктора и скорая связаны воедино, любое подобное устройство открывает широкие перспективы для всех. Например, вы как владелец часов можете не только постоянно контролировать здоровье, варьируя нагрузку и вовремя советуясь с доктором, но еще и получать выгодные предложения на медицинское страхование. Если, конечно, не «лихачите» ни в качалке или на дорожке, ни в баре по выходным. Страховые компании также могут видеть вашу статистику и оптимизировать тарифы и расходы, снижая свои риски. Наконец, врачебному сообществу доставит куда меньше хлопот своевременно корректировать вашу траекторию здоровья, нежели потом постфактум откачивать в реанимации, когда «пить „Боржоми“» совсем уже поздно. В выигрыше будут все. Но как сложится в реальности — большой вопрос.

Хотя лучше, конечно, вообще не болеть. И пользоваться максимум одним только приложением часов «дыхание» для снижения стресса и улучшения общего самочувствия — в новой версии часов его вывели сразу на один из циферблатов.

Особое внимание медицинский аспект часов уделяет в целом приложениям с полезными функциями: в арсенале есть помогающие лучше соблюдать режим, диету или медицинские предписания, например, при диабете.

Что касается спортивного аспекта, то во многом он сохранен от Series 3: часы распознают типы тренировок, позволяют полноценно плавать. Выйдя из воды, нужно покрутить колесико Digital Crown, чтобы звуковые вибрации удалили из динамика лишнюю влагу — вот пример той самой продуманной мелочи. Сохранены и неплохо себя зарекомендовавшие фирменные кольца активности — показатели, которыми можно делиться с друзьями и функционал которых поддерживает режим соревнований: выигрывает тот, кто наберет за семь дней больше баллов.

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