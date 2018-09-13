Назван самый популярный авиамаршрут в мире

Рейс Сеул-Чежду (столица Южной Кореи и город, расположенный на острове Чеджудо в Корейском проливе) стал самом популярным авианаправлением в мире, следует из данных авиационного онлайн-сервиса Routes.
По данным исследования, в 2017 году этот путь проделали более 13 миллионов человек. Таким образом, из южнокорейской столицы в Чежду ежедневно отправлялось около 180 рейсов.
Годом ранее это направление также было признано самым загруженным в мире: с 2017 года популярность маршрута выросла почти на десять процентов.
Второе место рейтинга занял австралийский маршрут Мельбурн-Сидней, который в 2017 году преодолели более девяти миллионов пассажиров, а третье — Саппоро (четвертый по величине город в Японии) — Токио с пассажиропотоком почти 8,7 миллиона человек.
Исследователи отмечают, что в сотню самых загруженных рейсов мира входят только 18 международных.
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