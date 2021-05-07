Авиакомпания Wizz Air открывает четыре новых направления из Львова. Продажа билетов началась с 6 мая, однако полеты стартуют в июне.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новые маршруты открываются по следующим направлениям:
Мемминген (Германия), рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям;
Неаполь (Италия), рейсы с 12 июня по вторникам и субботам;
Познань (Польша), рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям.
Варшава (Польша), рейсы с 11 июня, по понедельникам, средам и пятницам.
Цены стартуют от 509 грн / 14,99 евро. Билеты по этим маршрутам уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании и в мобильном приложении.
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