На севере Крыма зафиксировали новые выбросы химических веществ

Превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе снова зафиксирован на севере Крыма, где ранее уже произошел химвыброс с химзавода «Крымский Титан». Об этом сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Сегодня получены результаты, которые свидетельствуют о том, что ситуация по сравнению... со вторником этой недели несколько ухудшилась. Мы зарегистрировали превышения предельно-допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду. Цифры превышают фоновый уровень. Превышения предельно-допустимых концентраций по хлористому водороду у нас зарегистрировано в селе Перекоп — это ближайшая точка к кислотонакопителю. Превышение среднесуточной концентрации отмечаются в 9 раз», — сказала Пеньковская журналистам.

При этом Пеньковская подчеркнула, что превышение концентрации сернистого ангидрида за последние сутки отмечено только в районе села Перекоп и нет превышений ни по одной точке в Армянске.

«На сегодня весь комплекс направлен на минимизацию рисков. Сегодня по данным, которые мы имеем, рисков для здоровья и острых отравлений нет. Это подтверждается и данными министерства здравоохранения. Риски острых реакций минимальны и эпизодические», — заверила российский чиновник.

Ситуация вокруг завода «Крымский титан» обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе.

Сейчас «Крымский титан» полностью остановлен.