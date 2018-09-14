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«Донбассэнерго» заменит уголь токсичным нефтяным коксом

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«Донбассэнерго» заменит уголь токсичным нефтяным коксом

Славянская ТЭС планирует использовать новый вид топлива — нефтяной кокс. Об этом сообщает пресс-служба «Донбассэнерго».

Решение о поставке этого вида топлива было принято в «Донбассэнерго» в связи с дефицитом антрацита и стремительным увеличением его стоимости на мировом рынке. При этом компания обязана выполнить распоряжение Кабинета министров о мероприятиях по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2018/19 годов и график накопления топлива, утвержденный Минэнергоугля.

Первая партия нефтяного кокса в объеме 37 тыс тонн уже разгружена в порту назначения.

Согласно оценке железнодорожных перевозок, в 2017 году и за 8 месяцев 2018 года в Украину, без учета объемов «Донбассэнерго», было ввезено более 72 тыс тонн нефтекокса.

«Сжигание нефтяного кокса будет происходить исключительно в смеси с углем с низким содержанием серы, при этом содержание серы в самой смеси не будет превышать 1,9%. Это обеспечит безопасный уровень выбросов в атмосферу, поскольку такой же показатель существует для проектного топлива Славянской ТЭС — антрацита», — говорится в сообщении компании.

Отметим, что у нефтекокса содержание серы превышает 6%. Нефтекокс считается токсичным отходом, в котором помимо серы высокое содержание ванадия. Но при этом нефтекокс в разы дешевле угля.

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ПАО «Донбассэнерго» — один из крупнейших производителей электроэнергии в Украине. Имеет в своем составе две тепловые электростанции — Старобешевскую ТЭС, которая находится на оккупированной территории страны, и Славянскую ТЭС. Суммарная мощность — 2880 МВт.

Как сообщалось, структурам народного депутата Максима Ефимова будет продан весь пакет Александра Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в «Донбассэнерго» — 60,8% акций.

Донбассэнерго, нефтяной кокс
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Пятница, 14 сентября 2018
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