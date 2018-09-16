Кропивницкий взял у ЕБРР 280 миллионов кредита на новые троллейбусы

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о кредите в размере 282 млн гривен на реконструкцию троллейбусной сети. Подписание соглашения состоялось в центральном офисе ЕБРР в Киеве, сообщил «Укринформу» начальник КП «Электротранс» Александр Луценко.

«Средства, которые выделяются ЕБРР, будут потрачены для модернизации тяговых подстанций, контактной сети и обновления подвижного состава в размере 282 млн гривен. Мы сможем закупить около 20 троллейбусов с автономным ходом, но о точном количестве мы сможем сказать впоследствии», — сказал Луценко.

Как отметил начальник кропивницкого троллейбусного парка, с ЕБРР по соглашению должна приехать специальная комиссия. Их задача сделать техническое заключение и выразить свои рекомендации.

«Они должны рекомендовать, чтобы нам лучше обновить и поменять. Когда будет виденье о количестве подстанций, которые нужно модернизировать, а также троллейбусные линии, мы будем видеть, сколько можем купить троллейбусов», — отметил Луценко.