IKEA, H&M и UBER. Инвесторы или валютные пылесосы

Инвестиции можно разделить на три вида в зависимости от степени полезности для государства. Самая высокая полезность — это инвестиции в производство конечного продукта — последнего звена переработки.

Это может быть завод по производству тракторов, самолетов, чайников, смартфонов, производственного оборудования. Такое производство требует интеллектуальной составляющей, цепи предыдущих переделок и потенциально предполагает экспорт продукции с добавленной стоимостью.

Благодаря такой инвестиции будут созданы новые рабочие места — не только на производственной площадке, но и в сфере услуг. Все эти люди получат деньги, с которых заплатят налоги. А потом потратят их внутри страны и оплатят НДС с каждой единицы товара. Товар, который идет на экспорт улучшит торговое сальдо страны. Такая инвестиция, даже если вся чистая прибыль будет уходить за рубеж, будет способствовать развитию Украины. Таких инвестиций в Украину пока практически нет.

Другой момент, когда инвестиции идут в создание так называемого толлингового производства. Строится производственная площадка, на которой идет переработка завезенной сырья. Продукция этого производства идет на дальнейшую переработку в более развитые страны. Там она брендируется не украинской компанией. Вся добавленная стоимость остается за границей.

Такие инвестиции не способствуют развитию интеллектуальной составляющей в стране (технические разработки, конструкторские решения и т.д.), не создают цепей переработки. Но они все равно дают рабочие места и зарплату украинцам. Таких инвестиций в стране довольно много: пошив одежды украинскими швеями или производство комплектующих для иностранных автомобильных корпораций.

К этому же «класса полезности» можно отнести инвестиции в сырьевой бизнес. Сырье исчерпывается, цены на него устанавливаются не производителем, а зависят от котировок на международных биржах. Поэтому строить экономику на экспорте сырья рискованно. Однако, Украина имеет именно сырьевую экономику: самые большие деньги зарабатывает на экспорте железной руды и металлов, аграрной продукции, и продуктов их первичной переработки.

В производство и экспорт сырья тоже вкладывается много инвестиций — это портовые зерновые терминалы, элеваторы, маслоэкстракционные и семенные заводы. Такой вид инвестиций не создает много рабочих мест, но способствует производству и экспорту украинской продукции — пусть и сырьевой.

На последнем уровне полезности для страны находятся инвестиция в торговые площадки. По сути — это экспансия зарубежных компаний на украинский рынок сбыта продукции. То есть, открытие торговой площадки для импортных товаров широкого потребления — это инвестиция с минусом полезности для страны. Импортные товары могут вытеснить украинские аналоги. Тогда, создав какое-то количество рабочих месте в сфере торговли, эти инвестиции ликвидируют какое-то количество рабочих мест в сфере производства — там, где создается добавленная стоимость.

Но именно такими инвестициями гордится украинская власть. Они создают хайп в социальных сетях, чтобы на волне позитива добавить себе рейтингов.

Да, приход международных брендов свидетельствует о маркерах удовлетворительного уровня ведения бизнеса в стране. При других условиях они бы не зашли. Но их приход в страну не является сплошной «перемогой». Это означает лишь, что существует потенциал к росту потребительской способности украинцев.

Какие бренды зашли в Украину и что принесут такие инвестиции?

IKEA

Самая свежая «перемога» месяца: крупнейший в мире ритейлер мебели IKEA в 2019 году с третьей попытки откроется в Украине.

Своей первый заход в Украину компания планировала еще в 2006 году, однако тогда так и не получила участок земли рядом с Бориспольской трассой, поскольку киевская власть якобы выступила против вырубки деревьев.

Вторую попытку IKEA сделала в 2009 году, приобретя 60 га в Одесской области. Через год компания объявила о сворачивании своих планов в Украине. Тогда инвестиции IKEA в Украине оценивались в $1,5- $2 млрд.

На этот раз компания решила не строить собственный супермаркет или покупать готовый. IKEA пошла по пути наименьших инвестиций — магазин будет открыт на арендованных 4 тыс. кв метров в торговом центре Ocean Mall.

Наиболее дорогие продукты IKEA производятся на фабриках Италии, Германии и Норвегии. Простые товары — в Восточной Европе. А самые дешевые — в Китае.

Об открытии производства в Украине компания не заявляла. Учитывая скромные планы IKEA в Украине, на это пока не стоит рассчитывать.

H&M

В конце августа в одном из киевских торговых центров открылся магазин H&M, который продает одежду, обувь, белье и косметику в низком ценовом сегменте.

В октябре шведская компания Hennes & Mauritz (H & M), планирует открыть второй магазин в столице.

В H&M действительно представлено немало изделий по невысоким по сравнению с конкурентами, ценам. В то же время товары сети имеют и соответствующее качество.

У компании нет собственных заводов. Товары для сети на заказ шьют на фабриках в Азии, где зарплата работников составляет несколько долларов в день.

Кроме H&M в этом году на рынок Украины вышли международные компании-импортеры Zara Home и Koton.

Zara Home входит в испанскую группу Inditex и специализируется на продаже текстиля, посуды и декора.

Компания Koton — флагман рынка ритейла Турции. Ее сеть насчитывает 500 магазинов, 303 из которых открыты в Турции и 203 — за рубежом.

Ни одна из этих сетей не заявляла о планах открытия производства в Украине, или размещение заказов на местных фабриках.

Decathlon

Новую сеть на рынок Украины в 2018 году выводит и один из крупнейших мировых ритейлеров — Auchan Group.

Речь идет о крупном производителе спортивных товаров, французской компании Decathlon. Компания будет продавать в Украине импортные спорттовары. О планах открытия производства в Украине не сообщалось.

Auchan Group зашла в Украину в 2008 году. Первый гипермаркет Auchan был открыт в 2008 году. Тогда же ритейлер открыл строительный супермаркет Leroy Merlin.

Зеленая энергетика

Часто представители власти хвастаются инвестициями в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Последняя «победоносная» новость на эту тему была в начале сентября. Норвежская компания NBT подписала договор о своем участии в строительстве комплекса ветровых электростанций (ВЭС) в Херсонской области общей установленной мощностью до 330 МВт.

Стоимость проекта составит $450 млн. NBT, согласно информации на их сайте, работает на развивающихся рынках — в Китае, Пакистане и Украине. Поставщиком оборудования для норвежского оператора является китайская компания Datang.

Почему такая «инвестиция» не приносит пользу государству? Возобновляемые источники энергии получают так называемый зеленый тариф. Госпредприятие «Энергорынок» выкупает их электроэнергию гораздо дороже, чем у традиционных видов генерации — атомной, тепловой, или гидрогенерации.

Средний зеленый тариф в 2017 году составил около 6 грн за кВт*ч, а электроэнергия АЭС искупается рынком по 0,5 грн за кВт*ч. То есть — в 12 раз дешевле.

Вся электроэнергия ВИЭ гарантированно выкупается оператором рынка. Зеленый тариф привязан к курсу евро и гарантирован государством. По нынешним условиям зеленый тариф действует минимум до 2030 года. При этом инвестиции в объекты ВИЭ полностью окупается за 4-5 лет в зависимости от вида зеленой генерации.

Оборудование для строительства ВИЭ чаще всего импортируется. Для его содержания не требуется много украинских рабочих. Зато все украинские потребители электроэнергии десятилетия будут обязаны платить деньги иностранному инвестору, который будет выводить их из Украины.

UBER

Международный оператор такси начал работать в Украине 30 июня 2016. Тогда это тоже было расценено, как достижение.

Конечно, интеграция Украины в мир, которая происходит благодаря приходу известных международных компаний — это положительный тренд. Но что Uber дал украинской экономике?

Этот сервис не создал большое количество рабочих мест, не легализовал рынок такси, не способствует росту производства. UBER разве что стимулирует импорт в Украину автомобилей на евробляхах, которые затем активно работают с сервисом. Он просто забирает часть дохода частных перевозчиков за пользование брендированным сервисом. Для UBER Украина — очередной рынок потребления услуг такси.

Такой бизнес создается, чтобы зарабатывать деньги в стране, а не для того, чтобы вкладывать в нее.

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