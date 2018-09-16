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Россия не пойдет ни на какие уступки ради возвращения в ПАСЕ

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Россия не пойдет ни на какие уступки ради возвращения в ПАСЕ

Россия не будет идти на уступки для возвращения в ПАСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме в Берлине.

Руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник спросил, какой вклад готова сделать РФ, чтобы вернуться на заседание Ассамблеи. На это Лавров ответил: «Вы серьезно?», что вызвало смех в зале.

«Агрессивная антироссийское меньшинство пытается сделать так, чтобы все другие стороны подчинялись его линии. Мы знаем, о ком идет речь», — сказал глава МИД РФ. При этом Лавров обвинил Великобританию в стремлении навязать другим 27 членам блока политику санкций в отношении РФ.

9 октября Москве будет необходимо большинство голосов, когда ПАСЕ будет рассматривать доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. По итогам будет принята резолюция и рекомендации комитету министров Совета Европы. Речь идет о внесении поправок в регламент, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.

Лавров добавил, что надеется на возвращение РФ в ПАСЕ, и выразил готовность к диалогу.

«Мы готовы обсуждать, Крым, Украину, миграционный кризис», — сказал он.

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Как известно, сейчас у ПАСЕ есть право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничила в правах российскую делегацию.

В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.

С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Источник

Россия, Сергей Лавров, ПАСЕ
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