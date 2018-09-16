Россия не пойдет ни на какие уступки ради возвращения в ПАСЕ

Россия не будет идти на уступки для возвращения в ПАСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме в Берлине.
Руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник спросил, какой вклад готова сделать РФ, чтобы вернуться на заседание Ассамблеи. На это Лавров ответил: «Вы серьезно?», что вызвало смех в зале.
«Агрессивная антироссийское меньшинство пытается сделать так, чтобы все другие стороны подчинялись его линии. Мы знаем, о ком идет речь», — сказал глава МИД РФ. При этом Лавров обвинил Великобританию в стремлении навязать другим 27 членам блока политику санкций в отношении РФ.
9 октября Москве будет необходимо большинство голосов, когда ПАСЕ будет рассматривать доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. По итогам будет принята резолюция и рекомендации комитету министров Совета Европы. Речь идет о внесении поправок в регламент, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.
Лавров добавил, что надеется на возвращение РФ в ПАСЕ, и выразил готовность к диалогу.
«Мы готовы обсуждать, Крым, Украину, миграционный кризис», — сказал он.
Как известно, сейчас у ПАСЕ есть право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничила в правах российскую делегацию.
В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.
С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016