Qatar Airways теряет десятки миллионов из-за бойкота со стороны арабских стран

Авиаперевозчик Qatar Airways заявил об убытке в $69 млн (252 млн катарских реалов) из-за продолжающегося с июня 2017 года бойкота со стороны ряда арабских стран. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«Этот непростой год неизбежно повлиял на наши финансовые результаты, которые стали следствием незаконной блокады», — объяснил исполнительный директор компании Акбар аль-Бакер.

Отмечается, что перевозчику до сих пор закрыт доступ к 18 аэропортам Ближнего Востока. Qatar Airways открыли 24 новых маршрута, однако это привело к дополнительным расходам.

В июне 2017 года Qatar Airways пришлось отменить рейсы в ОАЭ, Бахрейн, Египет и Саудовскую Аравию. Это произошло, после того как Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также Мальдивская Республика и Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в финансировании международного терроризма в Йемене и других странах.

От страны потребовали разорвать отношении с Ираном, ливанским движением «Хезболла» и организацией «Братья-мусульмане». Катар отказался исполнить ультиматум.