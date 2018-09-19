Почему Украина не может отказаться от кредита МВФ

Как вы знаете, Беларусь отказалась от кредитов МВФ. Возможно, многим данный факт не покажется чем-то особенным, потому можно вспомнить и Польшу, которая приняла аналогичное решение годом ранее. Почему же мы так зависим от этой организации? Если названные страны отказались от кредитов МВФ, способна ли и Украина поступить так же? И если подобное невозможно сегодня, то как сделать это реальным в будущем?

МВФ — довольно специфическая организация, ее нельзя назвать классическим кредитором. Фонд был создан в 1945 году по итогам договоренностей на Бреттон-Вудской конференции. Главная цель его создания — помогать странам преодолевать дефицит платежного баланса, который являлся дестабилизирующим фактором в экономике.

По мере развития и усложнения экономики данная организация также эволюционировала. В 1989 году появился стандартный для всех стран перечень реформ, получивший название «Вашингтонский консенсус». Чтобы добиться макроэкономической стабильности и, что более важно, устойчивого экономического роста, необходимо было реализовать именно эти реформы.

Всего их было 10:

1. Снижение дефицита бюджета.

2. Снижение налогов.

3. Снижение ограничений для иностранных инвестиций.

4. Дерегуляция экономики.

5. Приватизация.

6. Защита прав собственности.

7. Приоритет образования и здравоохранения.

8. Плавающий обменный курс.

9. Открытие рынка для свободной международной торговли.

10. Либерализация финансовых потоков.

Как уже говорилось, это стандартный перечень, который рекомендовался всем странам, что оказывались в трудном экономическом положении и были вынуждены обратиться к МВФ. Все эти реформы, по мнению экономистов Фонда, призваны были стабилизировать инфляцию, вернуть доверие рынков, устранить дефицит платежного баланса, что в свою очередь благоприятствовало экономическому росту.

Очень примечательный пример — Аргентина. Из прилежного ученика МВФ страна в конце 1990-х превратилась по сути в образец неукоснительного выполнения всех реформ МВФ. Тем не менее, когда все ждали, что страна станет на путь устойчивого экономического роста, ее экономику вдруг залихорадило и она погрузилась в ужасный кризис 2002 года, а затем последовал и дефолт. После такого провала экономисты МВФ невнятно бормотали о недостаточных реформах, хотя до этого они расхваливали Аргентину, которая, по их словам, выполнила все условия «Вашингтонского консенсуса».

Основной причиной аргентинского, и не только, кризиса является то, что, кроме краткосрочного положительного эффекта для экономики, реформы МВФ не устраняют дестабилизирующей роли внешней экономики. Напротив, они даже усиливают ее, так как в результате либерализации финансовых потоков «горячие деньги» как заходят, так и выходят из страны. Это и стало одним из факторов обрушения экономики Аргентины. Паника на международных рынках не обошла стороной страну. А отток «горячих денег» только усугубил ситуацию.

Но «горячие деньги» были не единственной причиной кризиса. Реформы МВФ не помогли Аргентине отказаться от ее специализации. Да и не должны они этого делать. Аргентина сильно зависит от экспорта сырьевых товаров. Поскольку экспортные доходы являются составляющей частью торгового баланса, а то в свою очередь — платежного баланса, то любое падение цен на эти товары, что является обычной ситуацией, также дестабилизирует ситуацию. Кроме того, с учетом своей сырьевой направленности страна становится очень зависимой от импорта промышленных товаров. И в результате такой зависимости каждая сырьевая экономика становится подвержена негативному эффекту Гронингена, или голландской болезни.

Этот эффект возникает тогда, когда страна, экспортируя ресурсы, увеличивает потребление импорта. Конкурентный промышленный импорт вытесняет продукцию обрабатывающего сектора внутри страны. К тому же увеличение экспорта сырья провоцирует инфляцию. Инфляционный экономический рост некоторое время может скрывать проблемы в обрабатывающей промышленности, а экономика в целом может даже демонстрировать развитие. Проблема заключается в том, что при любом снижении цен на сырьевые товары инфляционный рост быстро сменяется таким же падением. Что, по сути, и произошло в Аргентине.

Вернувшись к Украине, мы увидим прямую взаимосвязь с Аргентиной. Хотя наша страна не является таким прилежным учеником, как южноамериканское государство, уже заметны симптомы начала голландской болезни. В Украине наблюдается аналогичный инфляционный рост, на фоне стагнации производственного сектора. У нас высокая зависимость экономики от экспорта сырьевых товаров, хронический торговый дефицит, что в свою очередь негативно влияет на платежный баланс. К тому же, маленькие, по мировым меркам, потоки «горячих денег», способные сильно двинуть валютный курс в обе стороны.

Поэтому можно сделать следующий вывод. В данный момент мы не можем отказаться от работы с МВФ. По той простой причине, что при отсутствии их финансовой помощи у нас быстро иссякнут международные резервы. Это произойдет из-за имеющегося дефицита торгового баланса и погашения старых долгов. Курс валюты, соответственно, станет неуправляемым. Ведь за счет резервов НБУ регулирует чрезмерные валютные колебания.

С другой стороны, ждать, что работа с МВФ поможет вылезти нам из ямы, тоже наивно. Почему? Дело в том, что сотрудничество с МВФ не устраняет сырьевой специализации Украины. Фонд помогает стабилизировать экономику, но не способен помочь нарастить промышленный экспорт. Это уже проблема самой страны.

Но если ее не решить, голландская болезнь станет хронической. И если действительно стоит цель отказаться от кредитов МВФ, то прежде всего надо думать о том, как создать промышленный экспорт. Кстати, Польша отказалась от кредитов Фонда именно по этой причине. В противном случае мы все больше будем зависеть от внешних кредиторов, а страна — страдать от каждого изменения международной конъюнктуры в потоках капитала и цен на сырьевые товары.