«Оппоблок» обжалует в КС закон об увеличении количества членов ЦИК

Народные депутаты из фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде намерены обжаловать в Конституционном суде Украины принятый накануне закон, увеличивающий количественный состав Центральной избирательной комиссии.
«Обязательно. Сейчас наши юристы изучают эту ситуацию. И мы будем бороться против несправедливого создания ЦИК. Потому что это издевательство над людьми. Нельзя таким образом ломать через колено людей и заставлять их идти в ЦИК, которая с самого начала создается нелегитимно», — сказал сопредседатель фракции Юрий Бойко журналистам в среду в кулуарах парламента, отвечая на вопрос, намерены ли нардепы из «Оппоблока» обращаться в КС.
Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Это было сделано для того, чтобы найти места для всех, кого предложил президент Украины Петр Порошенко, а также учесть пожелания фракций.
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