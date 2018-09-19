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Манафорт пошел на сделку со следствием. Как это может отразиться на судьбе Дональда Трампа

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Манафорт пошел на сделку со следствием. Как это может отразиться на судьбе Дональда Трампа

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа, политтехнолог Пол Манафорт пошел на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим вмешательство РФ в американские выборы. Такого развития событий боялись в Белом доме и с нетерпением ждали в стане оппозиции. Что означает сотрудничество бывшего соратника Трампа со следствием?

Пол Манафорт с самого начала был ключевым фигурантом расследования Мюллера. Однако спецпрокурор не предъявлял ему обвинений, связанных с Россией, — политтехнолога отправили под суд за отмывание денег, дачу ложных показаний, незаконное лоббирование интересов Украины и работу в качестве незарегистрированного иностранного агента. Считается, что таким образом Мюллер хотел надавить на Манафорта, чтобы тот под тяжестью обвинений согласился сотрудничать со следствием по «российскому делу». Так и произошло.

Экс-руководителя предвыборного штаба подозревают в том, что он мог быть непосредственным участником контактов между помощниками Трампа и некими россиянами, которые предлагали миллиардеру помощь для победы на выборах. До начала президентской кампании политтехнолог посещал Россию не менее 18 раз и якобы взаимодействовал с лицами, связанными с властями РФ. Кроме того, в середине 2000-х клиентом Манафорта был Олег Дерипаска, от которого, как утверждало агентство Associated Press, политтехнолог получал деньги за продвижение на Западе интересов российского президента Владимира Путина.

По условиям сделки, Манафорт должен будет давать показания, предоставлять необходимые документы, участвовать в интервью и брифингах с командой спецпрокурора. Неизвестно, почему политтехнолог передумал и пошел на сотрудничество именно сейчас, какими сведениями он готов поделиться и что он реально знает о российском вмешательстве и связях Трампа с РФ. Однако уже сейчас можно обозначить ряд вопросов, которые Мюллер непременно поднимет в процессе работы с Манафортом.

Встреча в Trump Tower

Один из ключевых эпизодов, в которых хотел бы разобраться Мюллер, — это встреча в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, которая произошла 9 июня 2016 года. В тот день Манафорт, сын американского президента Дональд Трамп — младший и его зять Джаред Кушнер встретились с двумя российскими лоббистами — якобы «приближенным к Кремлю» российским адвокатом Наталией Весельницкой и бывшим сотрудником советской контрразведки Ринатом Ахметшиным. Одновременно на встрече присутствовали вице-президент Crocus Group Ираклий Кавеладзе, переводчик Анатолий Самохорнов, а также музыкальный продюсер и публицист Роб Голдстоун, который свел всю эту компанию вместе.

Американцам была обещана информация, компрометирующая кандидата в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон. Но, как уверяли позже участники встречи, в действительности там обсуждались вопросы усыновления детей и «Акт Магнитского». Весельницкая впоследствии заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. В Кремле, якобы, также об этой истории ничего не знали и никогда с Весельницкой не контактировали.

Дональд Трамп писал, что встреча в Trump Tower была нужна «для получения информации об оппоненте», что «абсолютно законно» и происходит в политике сплошь и рядом. Сам он о встрече якобы не знал.

Но противники президента убеждены, что это «дымящийся пистолет» — неопровержимое доказательство того, что сговор с россиянами все-таки был, просто участники встречи договорились держать рот на замке. Показания Манафорта могут пролить свет на эту историю.

Олигархи, досье Стила и «российские хакеры»

Помимо встречи в Trump Tower Мюллер может адресовать Манафорту следующие вопросы:

• Возможная связь Трампа с олигархами, приближенными к Кремлю. Во время предвыборной кампании Манафорт заявлял, что такой связи не существует (правда, говорил об этом не очень убедительно): «Это то, что он сказал. Это то, что я сказал. Очевидно, такова наша позиция».

По версии ФБР, именно Манафорт мог быть связующим звеном между кампанией Трампа и Кремлем. На это якобы указывают тесные связи политтехнолога с Олегом Дерипаской, которого американцы считают бизнесменом из ближнего круга Владимира Путина. По данным The New York Times, в сентябре 2016 года сотрудники ФБР без предупреждения явились в дом Дерипаски в Нью-Йорке, чтобы расспросить у него о «вмешательстве» РФ и роли Манафорта. Теперь политтехнолог сам расскажет об этом Мюллеру.

• Шпионское досье, составленное бывшим сотрудником британской внешней разведки (МИ-6) Кристофером Стилом. Согласно этому документу, Манафорт был координатором заговора, направленного на то, чтобы во взаимодействии с российскими спецслужбами ставить палки в колеса Хиллари Клинтон. Якобы помогал ему в этом бывший советник предвыборного штаба Картер Пейдж.

Трамп и республиканцы считают, что досье Стила нельзя верить, поскольку его создание финансировал штаб Клинтон и демократы. Показания Манафорта способны пролить свет на то, насколько достоверны были данные из этого документа.

• «Российские хакеры». Мюллера давно волнует фигура Роджера Стоуна — бывшего советника Трампа во время избирательной кампании. Он признавался в контактах с хакером, известным под псевдонимом Guccifer 2.0, который в июне 2016 года взял на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. Похищенную корреспонденцию опубликовала организация WikiLeaks, что привело к крупному политическому скандалу — выяснилось, что демократический истеблишмент искал способы поддержать Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу.

Противники Трампа утверждают, что Роджер Стоун заранее знал о хакерской атаке, за которой якобы стоял не хакер-одиночка, а российские спецслужбы. Экс-советник отрицал это, но Пол Манафорт — его давний друг и бизнес-партнер — может рассказать правоохранителям, как обстояли дела на самом деле.

Главный вопрос: как во всем этом замешан Трамп

Доподлинно неизвестно, какие связи были у команды Трампа с россиянами и что могли обсуждать предполагаемые заговорщики — это, к примеру, могла быть взломанная переписка Демократической партии, ударившая по имиджу Клинтон, или какие-то политические обещания (как, например, смягчение санкционного режима). Но больше всего американцы хотят знать, какую роль в этих контактах играл президент США, был ли он в курсе о «сговоре».

Как отмечает Bloomberg, Мюллер пытается понять, создавал ли Трамп препятствия расследованию о «российском деле». В частности, обещал ли президент помиловать Манафорта за молчание о связях с Россией.

Согласно американскому законодательству, препятствованием правосудию является любое вмешательство в судебное или парламентское расследование. Как правило, это касается уголовных дел, в которых кто-то сфальсифицировал улики, запугивал свидетеля или не сообщил о преступлении.

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Препятствование правосудию — это уголовное преступление, то есть потенциальный повод для импичмента. Если демократы получат большинство в Палате представителей по итогам ноябрьских промежуточных выборов, они смогут запустить процедуру отставки президента. Однако будет ли у демократов достаточная доказательная база для импичмента, во многом зависит от того, что Манафорт поведает Мюллеру.

Дональд Трамп, Пол Манафорт, вмешательство в выборы
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