Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи две тонны грибов

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны ценных деликатесных грибов сони-посот (мацутакэ) на память об их встрече в Пхеньяне, сообщил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации.
По его словам, грибы будут направлены членам разделенных семей, которые пока ни разу не смогли встретиться со своими родственниками на Севере, ко дню поминовения, который выпадает на будущую неделю.
"Мы отобрали около 4 тысяч человек наиболее преклонного возраста, и каждый из них получит по 500 граммов грибов к осеннему дню поминовения", — сказал представитель администрации.
"Две тонны грибов сони-посот, подаренных председателем Госсовета Ким Чен Ыном, прибыли на рассвете в Сеул самолетом", — добавил он.
Президент Южной Кореи находился в КНДР с 18 сентября, проводя переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствие лидеров подписали министры обороны двух корейских государств.
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