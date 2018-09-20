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Порошенко признал, что не выполнил большинство своих обещаний

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Порошенко признал, что не выполнил большинство своих обещаний

Президент Петр Порошенко признает, что ему не удалось выполнить многие из своих обещаний и планов, чем общество «объективно недовольно». Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Раде 20 сентября, сооюащет УП.

Порошенко напомнил, что не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность страны, в результате чего Украина потеряла 20% промышленного потенциала.

«Это, конечно, спровоцировало эффект домино для всей экономики ... спровоцировало глубокий социальный кризис. Мы выстояли и возобновили рост. Однако, большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно и по регионам, и социальным, и по возрастным группам», — сказал глава государства.

Также к промахам он отнес то, что антикоррупционные органы, в которые «вложили немалые финансовые ресурсы налогоплательщиков» пока не работают должным образом.

«Общество разочаровано динамикой антикоррупционной борьбы, и претензии людей абсолютно оправданы», — сказал Порошенко.

Кроме того, по его словам, эмиграция из страны приобрела серьезные масштабы.

«Власть допустила немало просчетов в кадровой политике, а смелые эксперименты в этой сфере оказались недостаточно эффективными. Темпы реформ совсем не такие, как и скорость, которую мы проектировали на старте. Проблемы оказались более глубокими, сопротивление — сильнее, решение — сложнее», — сказал Порошенко.

Он добавил, что социально-экономические проблемы влекут за собой политические последствия, такие как угроза реванша пророссийских сил, расцвет левого популизма и проявления правого радикализма.

«На фоне высоких ожиданий в обществе сформировалось чувство глубокого неудовлетворения. Даже среди тех, кто уверен, что страна продвигается в правильном направлении, немало таких, кто считает, что мы движемся зигзагообразно», — сказал Порошенко.

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Он убежден, что сейчас стоит откровенно говорить о всех недостатках.

«Только не пряча голову в песок, только признавая реальные проблемы, мы можем предложить обществу реальный путь их преодоления», — подытожил президент.

Петр Порошенко, Верховная Рада
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