Украинские военные взяли под контроль хутор в Луганской области

Украинские военные укрепили зону безопасности вокруг населенного пункта Золотое-4. Об этом сообщает в субботу пресс-центр Операции объединенных сил.

«Военные части Объединенных сил с целью обеспечения безопасности мирного населения от коварных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск осуществляют мероприятия по созданию и укреплению зон безопасности вокруг населенных пунктов, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории», — отметили в пресс-центре.

Там уточнили, что указанные зоны безопасности органично входят в состав «полос обеспечения подразделений, обороняющихся на первом оборонительном рубеже».

«На днях враг был лишен возможности безнаказанно обстреливать наши позиции в районе населенного пункта Золотое-4», — говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает 5 канал, Объединенные силы взяли под контроль хутор Вольный в Луганской области — часть Золотого-4, которая на протяжении четырех лет войны находилась в так называемой серой зоне.

Отмечается, что недавно в населенный пункт активно заходили вражеские разведывательно-диверсионные группы и открывали огонь просто из заброшенных домов.

«Ответить мы не могли, потому что здесь многие жители, а они выстрелы делали из пустых домов, которые оставили жители. Поэтому было принято Объединенными силами решение взять под контроль северо-западный район. В народе он называется хутор Вольный», — рассказал командир роты глубинной разведки 74-го разведывательного батальона ВСУ Олег Ляденко.