Украинские военные взяли под контроль хутор в Луганской области

Украинские военные укрепили зону безопасности вокруг населенного пункта Золотое-4. Об этом сообщает в субботу пресс-центр Операции объединенных сил.
«Военные части Объединенных сил с целью обеспечения безопасности мирного населения от коварных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск осуществляют мероприятия по созданию и укреплению зон безопасности вокруг населенных пунктов, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории», — отметили в пресс-центре.
Там уточнили, что указанные зоны безопасности органично входят в состав «полос обеспечения подразделений, обороняющихся на первом оборонительном рубеже».
«На днях враг был лишен возможности безнаказанно обстреливать наши позиции в районе населенного пункта Золотое-4», — говорится в сообщении.
В то же время, как сообщает 5 канал, Объединенные силы взяли под контроль хутор Вольный в Луганской области — часть Золотого-4, которая на протяжении четырех лет войны находилась в так называемой серой зоне.
Отмечается, что недавно в населенный пункт активно заходили вражеские разведывательно-диверсионные группы и открывали огонь просто из заброшенных домов.
«Ответить мы не могли, потому что здесь многие жители, а они выстрелы делали из пустых домов, которые оставили жители. Поэтому было принято Объединенными силами решение взять под контроль северо-западный район. В народе он называется хутор Вольный», — рассказал командир роты глубинной разведки 74-го разведывательного батальона ВСУ Олег Ляденко.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016