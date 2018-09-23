В Украину пришла осень: будет ветрено и дождливо

В ближайшие сутки, 24 сентября, в Украине ожидается сырая и ветреная погода, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр. Ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях, днём в Украине дожди, местами, кроме юго-востока, сильные дожди.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в западных областях местами 25-28 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11°; днём в западных и северных областях 12-17°, на остальной территории 18-23°.
В Киеве - дожди, днём местами сильный, порывы ветра 15-20 м/с; температура воздуха ночью 8-10°, днём около 15°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 сентября самая высокая температура днём была 30,0 в 2015г., самая низкая ночью 0,1 в 1916г.
На 25 сентября синоптики прогнозируют небольшие, ночью в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях умеренные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью 3-10° тепла, днём 9-15°, на юге и востоке до 18°; в Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 0-2°, днём 2-7° тепла.
В Киеве – небольшой дождь, местами порывы ветра 15-18 м/с; температура воздуха ночью 6-8°, днём 11-13°.
23 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-21°, в Днепре в пределах Киева 17°.
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