Самый дорогой в мире дом могут снести сразу после покупки

Самый дорогой в мире дом выставлен на продажу. Он расположен на пике Виктория в Гонконге. Это – высочайшая точка Гонконга, с которой отрывается живописный вид на остров. Стоимость жилья, построенного в 90-х годах, составляет 446 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
В доме площадью 16,3 тыс. квадратных метров 4 спальни, а во дворе есть бассейн и парковка.
Эксперты отмечают, что дом вовсе не относится к жилью премиум-класса, а высокая цена связана с его расположением, а именно — со стоимостью земли, на которой он построен. Сейчас самое дорогое в мире жилье сдается в аренду.
«Дом довольно старый. Если за него готовы заплатить такую сумму, вероятно, его снесут и построят на этом месте другой», - заявил старший консультант агентства недвижимости Executive Homes Hong Kong Ltd Лоуренс Браун.
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