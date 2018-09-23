В Армянске отменили введенный из-за вредных выбросов режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Армянске после выброса вредных веществ, снят. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации города Василия Телиженко.

Он заявил, что такое решение приняла комиссия муниципального уровня, поскольку превышений уровня вредных веществ за последнюю неделю не было зафиксировано. Уточняется, что отправленных в санаторий детей начнут возвращать 24–25 сентября.

В августе произошел выброс загрязняющих веществ на предприятии «Крымский титан», после чего на листьях деревьев и металлических предметах появился маслянистый налет. После этого работу предприятия остановили, а детей было решено вывезти из города. 14 сентября в Армянске был введен режим чрезвычайной ситуации.