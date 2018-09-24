Войти
Будапешт пригрозил выслать украинского консула
резонанс
Будапешт пригрозил выслать украинского консула
Порошенко заявил, что Россия никогда не вернется в Украину
позиция
Порошенко заявил, что Россия никогда не вернется в Украину

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

НАБУ расследует покупку локомотивов General Electric

279
НАБУ расследует покупку локомотивов General Electric

Детективы НАБУ получили доступ к документам «Укрэксимбанка» о поставках локомотивов General Electric и передачи их в финансовый лизинг компании «Укрзализныця». Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Соломенский районный суд Киева в рамках уголовного производства предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам (с возможностью изъятия копий), которые касаются заключения в 2018 году договора финансового лизинга с «Укрзализныцей» на поставку 30 железнодорожных локомотивов General Electric.

В документе сообщается, что расследование было начато по заявлению народного депутата (его имя и фамилия не уточняется) во исполнение постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева от 11 апреля 2018 года.

По информации народного депутата, «лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы по сравнению с рыночными ценами, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям».

Детективы НАБУ получили право доступа в том числе к договорам о поставках, согласно которым стороны договорились о поставках банку локомотивов для последующей передачи их в финансовый лизинг УЗ.

Кроме того, НАБУ получит доступ к документам относительно согласования Кабмином и другими центральными органами исполнительной власти получения в пользование локомотивов на условиях финансового лизинга.

Детективы также смогут ознакомиться с результатами испытаний в тестовом режиме локомотивов General Electric ТЕ3А в Украине и обоснованием выбора компании General Electric как продавца и производителя локомотивов.

Напомним, в феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с «Укрзализныцей» на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и определенные элементы кабины.

Стоимость локомотивов — 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии — Ред.) составляет 140 млн долларов с НДС. 30% УЗ заплатит авансом, а за 70% суммы «Укрэксимбанк» приобретет на собственный баланс тепловозы и отдаст их в лизинг на 15 лет.

Читайте также: Минифин отчитался о сокращении госдолга в долларах и росте в гривне

На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.

Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.

НАБУ, General Electric, тепловозы
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 24 сентября 2018
Воскресенье, 23 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Дешевая рабочая сила это путь в никуда

Наблюдая за массовым оттоком рабочей силы, можно уже смело утверждать, что дешевая рабочая сила это путь в никуда. Это не наше конкурентное преимущество. Это огромный недостаток страны в борьбе за трудовые ресурсы. И видно, что по этой причине, мы эту борьбу проигрываем. И проблема исходит не только от Польши. Опасность идёт от более развитых стран, как Германия.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

США и Китай: О принуждении к новому экономическому миру

Китай не далек от того, чтобы фундаментально исчерпать себя - восстановительный экономический рост закончился, инвестиционный спрос, приведший к построению избыточной инфраструктуры, постепенно движется к исчерпанию. А тут еще и инсорсинг производства из КНР в США. Понимание всего этого властями США и привело к тому, что именно сейчас самое правильное время начать торговую войну с КНР. Т.е., воздействие осуществляется не только в отношении главной болевой точки, но и в правильно выбранное время. Но это, конечно, не война на уничтожение, это принуждение Китая к миру на новых торгово-экономических условиях.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Взломать человечество. О новых угрозах будущего

Вера в «свободу воли» внезапно становится опасной. Если правительствам и корпорациям удастся взломать человека, проще всего манипуляциям поддадутся те, кто верит в свободную волю. Чтобы успешно хакнуть людей, вам нужно всего две вещи: понимание биологии и много вычислительной мощности. Инквизиции и КГБ не хватало этих знаний и силы. Но вскоре у корпораций и правительств может быть и то, и другое. Как только они смогут взломать вас – они смогут не только предсказать ваш выбор, но и реорганизовать ваши чувства.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016