НАБУ расследует покупку локомотивов General Electric

Детективы НАБУ получили доступ к документам «Укрэксимбанка» о поставках локомотивов General Electric и передачи их в финансовый лизинг компании «Укрзализныця». Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Соломенский районный суд Киева в рамках уголовного производства предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам (с возможностью изъятия копий), которые касаются заключения в 2018 году договора финансового лизинга с «Укрзализныцей» на поставку 30 железнодорожных локомотивов General Electric.

В документе сообщается, что расследование было начато по заявлению народного депутата (его имя и фамилия не уточняется) во исполнение постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева от 11 апреля 2018 года.

По информации народного депутата, «лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы по сравнению с рыночными ценами, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям».

Детективы НАБУ получили право доступа в том числе к договорам о поставках, согласно которым стороны договорились о поставках банку локомотивов для последующей передачи их в финансовый лизинг УЗ.

Кроме того, НАБУ получит доступ к документам относительно согласования Кабмином и другими центральными органами исполнительной власти получения в пользование локомотивов на условиях финансового лизинга.

Детективы также смогут ознакомиться с результатами испытаний в тестовом режиме локомотивов General Electric ТЕ3А в Украине и обоснованием выбора компании General Electric как продавца и производителя локомотивов.

Напомним, в феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с «Укрзализныцей» на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и определенные элементы кабины.

Стоимость локомотивов — 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии — Ред.) составляет 140 млн долларов с НДС. 30% УЗ заплатит авансом, а за 70% суммы «Укрэксимбанк» приобретет на собственный баланс тепловозы и отдаст их в лизинг на 15 лет.

На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.

Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.