Минифин отчитался о сокращении госдолга в долларах и росте в гривне

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в августе 2018 года сократился на 1,14%, или на 0,86 миллиарда долларов — до 74,85 миллиарда долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

В то же время, из-за снижения курса гривны к доллару, в национальной валюте госдолг возрос на 4,49%, или на 91 млрд грн — до 2,117 трлн грн.

С начала года совокупный государственный и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 1,91%, или на 1,46 млрд долларов, в гривне — на 1,17%, или на 25,01 млрд грн.

Согласно данным Минфина, основная сумма госдолга номинирована в долларах США — 43,5%, 30,24% — в гривне, 16,32% — в специальных правах заимствования (специальная валюта МВФ — ред), 8,78% — в евро. Менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.