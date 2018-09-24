Мининформполитики потратит на пиар в Аргентине 3 миллиона

Министерство информационной политики объявило тендер на организацию и проведение информационных, коммуникационных кампаний, проектов, публичных мероприятий в Буэнос-Айресе. Соответствующая госзакупка обнародована на сайте Prozorro.

Ожидаемая стоимость закупки — 3 миллиона 200 тысяч гривен.

Заявки в ведомстве принимают до 1 октября — тогда должен состояться аукцион.

Как объяснил «Украинской правде» государственный секретарь Министерства Артем Биденко, закупка объявлена под саммит G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.

«Мы хотим на G20 сделать мероприятие, под встречу лидеров 20-ки», — рассказал он.

В обнародованной тендерной документации говорится, что победитель должен рассылать пресс-релизы о мероприятиях, акциях и размещать на сайтах мировых агентств новостей, создать сообщество в Интернете и регулярно наполнять соцсети определенным контентом, создать и распространить информационные продукты на рекламных плоскостях в центре Буэнос-Айрос и в сети.