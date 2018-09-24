С начала года плательщики единого налога заплатили 19 миллиардов

За восемь месяцев 2018 «упрощенцы» уплатили в местные бюджеты 19 миллиардов гривень единого налога. Об этом сообщается на сайте ГФС.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма поступлений от налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, выросла на 25%. За 8 месяцев 2017 этот показатель составлял 15,2 миллиарда гривень.

Подавляющее большинство уплаченного налога обеспечили физические лица-предприниматели — 13,5 миллиардов гривень. Это на 28,3%, или почти на 3 миллиарда гривень превышает соответствующий показатель 2017 года, отмечает ГФС.

Юридические лица-предприниматели заплатили за этот период 5,5 миллиардов гривень, что на 17%, или на 0,8 миллиардов гривень больше января-августа 2017 года.

Из общей суммы единого налога 3,1 миллиарда гривень было уплачено плательщиками в августе 2018 года. Динамика роста по сравнению с августом прошлого года — дополнительно 0,6 миллиарда гривень. Из этой суммы физическими лицами направлено 2,3 миллиарда гривень, Юридическими — 0,8 миллиарда гривень, привела данные ГФС.