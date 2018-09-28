Кучма уходит с поста представителя Украины в контактной группе

Второй президент Украины и один из подписантов минских соглашений Леонид Кучма заявил в пятницу о принятии решения уйти в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом СМИ сообщил представитель Президентского фонда Леонида Кучмы.

Объясняя этот шаг, Кучма сообщил, что такое «решение принял для себя давно». «Когда я достигну критического для себя возраста, я должен дать возможность кому-то дать поработать. [На протяжении] более четырех лет до 100 поездок в Минск, а каждая встреча — гора проблем», — пожаловался Кучма. «Надо дать возможность другим поработать», — добавил он.

«Я уже окончательно это для себя решил, что где-то надо остановиться», — еще раз подчеркнул Кучма. По его словам, встречи в Минске даются ему нелегко, прежде всего, в физическом плане. «Когда я приезжаю, я два дня отхожу от этих встреч: там слишком сложные разговоры, особенно когда ты знаешь, что результата нет», — признался бывший президент.

В то же время Кучма заявил, что не хотел бы «анализировать полные причины, которые подталкивают» его к принятию решения об уходе с поста.