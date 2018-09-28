Большинство жителей Германии недовольны политикой Меркель

Менее одной пятой жителей Германии довольны политикой, проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании YouGov, опубликованные в пятницу газетой Handelsblatt.
По ее сведениям, лишь 17% немцев могут сказать, что они «довольны» или «очень довольны» тем курсом, что проводит канцлер. При этом 21% опрошенных «недовольны», а 33% «очень недовольны» политикой Меркель. Рейтинг главы МВД страны Хорста Зеехофера еще хуже — лишь 15% респондентов удовлетворены его работой, 52% не разделяют этого мнения.
В целом лишь 15% опрошенных отметили, что разделяют политику правительства, в то время как 56% участников исследования не согласны с ней. Примечательно, что граждане ФРГ намного больше довольны руководством на местах, нежели общим курсом государства: так, политикой в своей федеральной земле удовлетворены 24% респондентов, а действия местных властей вызывают одобрение у 30% участников опроса.
Этот опрос отчасти противоречит другому исследованию, в ходе которого жители Германии назвали канцлера Ангелу Меркель главной гордостью страны.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016