Большинство жителей Германии недовольны политикой Меркель

Менее одной пятой жителей Германии довольны политикой, проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании YouGov, опубликованные в пятницу газетой Handelsblatt.

По ее сведениям, лишь 17% немцев могут сказать, что они «довольны» или «очень довольны» тем курсом, что проводит канцлер. При этом 21% опрошенных «недовольны», а 33% «очень недовольны» политикой Меркель. Рейтинг главы МВД страны Хорста Зеехофера еще хуже — лишь 15% респондентов удовлетворены его работой, 52% не разделяют этого мнения.

В целом лишь 15% опрошенных отметили, что разделяют политику правительства, в то время как 56% участников исследования не согласны с ней. Примечательно, что граждане ФРГ намного больше довольны руководством на местах, нежели общим курсом государства: так, политикой в своей федеральной земле удовлетворены 24% респондентов, а действия местных властей вызывают одобрение у 30% участников опроса.

Этот опрос отчасти противоречит другому исследованию, в ходе которого жители Германии назвали канцлера Ангелу Меркель главной гордостью страны.