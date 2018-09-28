На Франковщине радикалы силой захватили храм УПЦ

На Ивано-Франковщине в Богородчанах сегодня около 13.00 активисты «Правого сектора» заняли Свято-Троицкий храм Украинской Православной Церкви. Как сообщается на официальном сайте УПЦ, во время захвата были сломаны двери, разбиты окна.
«Верующих избили, один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, также пострадал настоятель храма протоиерей Владимир Шувар», — говорится в сообщении.
«Крепких мужчин у храма заметили прихожане. Поступила информация, что глава „Правого сектора“ собирает людей возле церкви, чтобы зайти в храм и захватить его. Поэтому сюда пришли прихожане Свято-Троицкого храма и попытались помешать захвату. По словам очевидцев, активисты смогли проникнуть в церковь через внутренний двор — музыкальную школу, которая примыкает к зданию. Ворвавшись в храм, они устроили драку с прихожанами, которые находились внутри, в результате несколько человек получили серьезные травмы — двум мужчинам сломали руки и разбили головы. Настоятеля же храма, заломив ему руки, пинками выбросили на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, мужчины сменили замки. Все произошло так быстро, что даже не удалось зафиксировать это на камеру, сообщают очевидцы. Активисты вели себя агрессивно. Сейчас ситуация на месте происшествия остается напряженной», — сообщает официальный сайт УПЦ.
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