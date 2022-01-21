В Ивано-Франковской области вводят «красный» уровень карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела «красный» уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской с 24 января.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области», — написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале.

Напомним, вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал, что в ближайшее время Ивано-Франковская область перейдет в красную зону карантина. Ситуация с коронавирусом в регионе стремительно ухудшается.

Министр рассказал, что область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине. Два из которых свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему: уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.