Порошенко считает несправедливым требовать от Украины вернуть «долг Януковича»

Украина не должна выплачивать России долг в $3 млрд, так как экс-президент Виктор Янукович вывез эти деньги из страны. С таким утверждением в субботу выступил президент Петр Порошенко.
«Мы защитились на определенное время, но я думаю, правда в суде победит. Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кешем в свои грузовики и вывез с Украины. И мы доказали, что это несправедливо — требовать от Украины эти платежи», — заявил Порошенко, рассуждая о долге в $3 млрд перед Россией.
Напомним, что в конце 2013 года Россия выкупила украинские еврооблигации на $3 млрд. Срок погашения евробондов наступил в декабре 2015 года, однако новое правительство Украины отказалось возвращать долг. После попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия инициировала судебное разбирательство в Лондоне.
В марте 2017 года Высокий суд Лондона постановил, что Украина обязана выплатить России $3 млрд в счет погашения еврооблигаций плюс проценты. Однако исполнение решения было приостановлено до рассмотрения апелляции, которую Минфин Украины подал в июне 2017 года.
Апелляционный суд Англии направил иск на новое рассмотрение. Теперь Высокий суд Лондона вернется к рассмотрению спора, которое будет вестись уже в рамках полноценной, а не ускоренной процедуры, то есть с учетом всех политических моментов дела.
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