Порошенко пообещал в этом году 4% рост ВВП Украины

Рост экономики Украины в 2018 году может приблизиться к 4%. Об этом в субботу заявил президент Петр Порошенко.

«В этом году ожидается рост ВВП далеко за 3%. Прошлый показатель составил 3,8%, и это не за месяц, это в годовом измерении. Мы точно шагаем к цифре 4% роста ВВП», — утверждает президент.

По его словам, этому способствовали «усилия правительства, парламента», принятие законов о приватизации, антикоррупционной деятельности.