В правительстве озвучили прогноз роста ВВП в 2019 году

Правительство рассчитывает на рост экономики в следующем году на уровне 3%. Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.

По его словам, такой показатель предусматривался при разработке проекта государственного бюджета на 2019 год. Гройсман отметил, что инфляция прогнозируется на уровне менее 8%.

«Единственный вопрос, который беспокоит, — вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение», — добавил премьер.

Напомним, ВВП Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8% в годовом исчислении.