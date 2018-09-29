Как Варфоломей и Кирилл обсуждали «украинский вопрос»

О чем говорили два предстоятеля Вселенского Патриархата и Русской Православной Церкви? Какие аргументы и разногласия, а также какие бурные диалоги были во время встречи Варфоломея и Кирилла на Фанаре в конце августа нынешнего года? Детали раскрываются в тексте, которое обнародовало издание orthodoxia.info.

Во время встречи между Варфоломеем и Кириллом, которая длилась примерно три часа, предстоятели обсуждали вопросы относительно различий и разногласий между двух церквей. Из диалога следует, что Вселенский патриарх считает, что Украина не является предметом юрисдикцию Москвы. Эта позиция является неприемлемой для Москвы.

«Мы никогда не переставали сознавать, что мы являемся одной страной и одним народом. Невозможно отличить Киев от нашей страны, потому что Киев — это исходный пункт нашей истории. Национальное самосознание русских и украинцев — это залог сохранения единства Русской православной церкви», — говорил на встрече патриарх Московский и всея Руси, который считает, что источником всех проблем в регионе была уния после Ферраро-Флорентийского собора.

«Если бы не было Унии, русские не смогли бы рукоположить епископа Иова без согласия Константинополя, не смогли бы самопровозгласить автономию, и никто не может сказать, до каких пор продолжалась бы юрисдикция Константинополя в этих землях», — утверждал патриарх Кирилл, который подчеркнул, что идея отдельной украинской нации была разработана в конце 19-го века сторонниками Унии с целью расширения их влияния в стране и отделения ее от власти царя.

Полное разногласие

Читая диалог между двух предстоятелей, становится сразу понятно полное разногласие между Варфоломеем и Кириллом, относительно автокефалии Украинской церкви.

Следующий диалог является типичным примером этого разногласия:

Вселенский Патриарх: Украинцы не чувствуют себя комфортно под властью России и желают быть абсолютно свободными на религиозном и политическом уровне и поэтому попросили Церковь-матерь помочь им. Церковь-матерь считает их запрос законным и будет следовать той политике, которая была определена на последнем заседании Священного Синода.

(...) Кроме бывшего президента Януковича, которого я встретил 10 лет тому назад, все остальные приезжали, просили и молили Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии. В последние годы не только президент Порошенко, но и парламент страны приняли соответствующие решения...

Московский патриарх: Святейший, те, кого Вы упомянули, — это одна и та же политическая сила.

Вселенский патриарх: Но они же являются представителями украинского народа.

Московский патриарх: Они не являются представителями народа. Они захватили власть в результате государственного переворота во время восстания Майдана. Они хотят автокефалию с целью укрепления своей власти, которую захватили незаконно. Народ будет их свергать и изгонять из власти, поэтому они и стремятся и хотят автокефалии. Чтобы удержаться у власти с поддержкой авторитета Вселенского патриархата.

И разговор продолжается дальше таким образом:

Вселенский патриарх: Издание томоса об автокефалии Украинской православной церкви — это право Матери-церкви.

Московский патриарх: Предоставление автокефалии Украинской церкви — это вопрос не только Константинопольской церкви, но и всех православных и, следовательно, и нашей православной церкви.

Тогда Вселенский патриарх напомнил, что сам Московский патриарх, а также митрополит Илларион не могут посетить Украину, и что священнослужители не упоминают его во время святого богослужения. «Разве вы считаете что это не является проблемой? Не это ли убедительное доказательство того, что вас не встречают доброжелательно?» — спросил Вселенский патриарх.

«Вы связываете эти вопросы, Святейший, с отношением украинского народа ко мне или с отношением нынешней политической власти? Думаю, что это две разные вещи. Сегодня политическая сила, которая представляет только 8% населения, настроена против меня, но народ Украины своими молитвами меня поддерживает», — ответил Московский патриарх Вселенскому и продолжал, — «Вот они, а не политики, и есть церковь».

«Попытка унизить Матерь-церковь»

Во время обсуждения этих вопросов между двумя предстоятелями несколько раз стала очевидной радикальная разница в подходах их церквей в интерпретации исторических событий. Московский патриарх несколько раз подчеркнул необходимость организации научной конференции, которая будет заниматься вопросами анализа исторических событии, но Вселенский патриарх отметил, что такой подход отложит дело «до греческих календ».

«Считаю, что диалог более полезный, чем ошибки, которая нарушат единство православия», — ответил Московский патриарх.

Сразу последовал следующий диалог:

Вселенский патриарх: Отнюдь не Вселенский патриархат нарушил единство и согласие. Те, кто хотят подорвать авторитет Константинопольской Матери-церкви это делают, те, кто пытаются унизить ее.

Московский патриарх: Вы имеете ввиду нас, Святейший?

Вселенский патриарх: Непременно.

Московский патриарх: Поэтому и мы приехали сюда, Святейший, чтобы разъяснить этот вопрос.

Вселенский патриарх: Вы, Святейший, говорите о том, что у вас есть миллионы верующих и что вы обладаете в связи с этим политической силой. Но сколько из этих миллионов были крещены? Сколько из них ходят в церковь на богослужения? Для Православия никогда число верующих не было критерием. Наоборот, всегда критериями были святые правила, традиция и канонический порядок.

Большие разногласия

Среди вопросов, которые обсуждались во время встречи в Константинополе, было право апелляций и издания томоса об автокефалии в принципе.

В частности, Вселенский патриарх попросил Московского патриарха прислать ему досье предстоятеля УПЦ КП Филарета, который уже несколько раз подавал заявления о рассмотрении его дела.

Патриарх Варфоломей, ссылалась на правила 9 и 17 Халкидонского собора, согласно которых право на такие действия находится у Константинопольского патриархата. Однако Московский патриарх оспаривает этот право.

«Согласно нашему подходу, правила 9 и 17 Вселенского Халкидонского собора предоставляют архиепископу Нового Рима право принимать заявления об апелляции митрополитов и экзархов, которые подлежат его юрисдикции. Если я правильно помню, Пидалион [православные каноны] так интерпретирует эти правила. Этот вопрос мы должны обсудить вместе», — сказал патриарх Кирилл.

Далее патриарх Кирилл объяснил официальный подход и позицию РПЦ по украинскому вопросу: «Мы подходим к этой практике по-другому. Привилегия Вселенского патриархата издавать томосы для учреждения автокефальных церквей практикуется не потому, что он обладает этой властью, а потому, что местные православные церкви были созданы в пределах стран его обычной юрисдикции. [Тогда как] Украина является частью русских земель Русской церкви».

Вопрос митрополита Волоколамского Иллариона

Особенно строгим был Вселенский патриарх по отношению к митрополиту Волоколамскому Иллариона, которого он перед лицом Московского патриарха обвинил в ведении очень враждебной политики против Константинопольского патриархата, а также в систематической лжи.

Он отметил недавнее интервью митрополита Иллариона, где тот намекал на подкуп Вселенского патриарха. Это вызвало очень строгую реакцию со стороны предстоятеля Константинопольского трона.

«Вы заявили, что президент Порошенко подкупил Вселенского патриарха. Я вас спрашиваю прямо: можете ли вы доказать это? Если вы не можете, вы хулите Матерь-церковь, и она наложит на вас проклятие», — сказал патриарх митрополиту. «Непростительно сознательно лгать», — сказал он.

Митрополит Илларион ответил на это, что в своем интервью не упоминал Порошенко: «Я сказал, что раскольники, которые приезжают во Вселенский патриархат, нам известны в России, и что они не приходят с пустыми руками».

Тогда Вселенский патриарх ответил ему: «Все с вами понятно».

Этот напряженный диалог был прерван патриархом Московским, который попросил патриарха Варфоломея окружить митрополита Иллариона своей любовью, но ответ Вселенского Патриарха был абсолютным: «Святейший, он это делал много раз, он постоянно агрессивен и враждебен к Матери-церкви Константинополя. Прошу вас наказать ему, чтобы он вёл себя так, как положено его сану, ибо ведет он себя вам в ущерб».

Кирилл: Мы должны развивать отношения с Ватиканом и поддержать его в вопросе о педофилии

Особенно интересным является заявление патриарха Кирилла по вопросу межхристианского диалога. Русский предстоятель отметил в беседе со Вселенским патриархом, что у его Церкви нет никаких вопросов касательно диалога с Римско-католической церковью, подчеркивая что эти отношения «должны развиваться и расширяться», но не диалога с протестантами в связи с предостережениями по поводу внутренней духовной жизни, особенно с рукоположением женщин и гомосексуалистов.

Надо отметить, что Московский патриарх разъяснил свою позицию относительно скандалов с педофилией, ставшей одной из самих серьезных вопросов Римско-католической церкви.

«Кризис, который переживает сегодня Римско-католическая церковь, и усилия по его преодолению, все эти придуманные истории, касаются и нас», — сказал предстоятель РПЦ, и добавил, что «разные бездоказательные утверждения о том, что якобы тридцать лет назад какой-то эпископ что-то делал, причиняют ущерб церкви и создают очень болезненную атмосферу. Эти претензии, эти обвинения являются катастрофическими, и мы должны поддерживать братьев католиков и заявить нашу с ними солидарность».

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