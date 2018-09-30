Порошенко поблагодарил Путина за «европейскую Украину»

Президент Петр Порошенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот сделал Украину более европейской. Об этом он заявил в интервью программе GPS на телеканале CNN, отрывок которого показан на сайте телеканала.

Отвечая на реплику ведущего о том, что, по мнению колумниста Washington Post, результатом агрессии Путина против Украины стало объединение украинцев, Порошенко сказал, что может только подтвердить этот тезис.

«В 2013 году трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО поддерживало 16% украинцев. Сейчас это больше 54%. Кто сделал это? Путин. В 2013 году европейскую интеграцию Украины, вступление в ЕС поддерживало 33% украинцев. Сейчас 74%. Кто это сделал? Путин», — подчеркнул президент.

«Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские ценности и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что мы не вернемся в Российскую империю», — подчеркнул Порошенко.

24-27 сентября этого года президент Петр Порошенко находился в США, где, в частности, принял участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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