Путин провел субботу в тайге

По дороге из Душанбе, где проходил саммит СНГ, президент РФ Владимир Путин остановился в Хакасии. Субботний день он провел в тайге с кратким отдыхом, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Песков не уточнил, что именно Путин делал в тайге. В воскресенье он улетел оттуда в Сочи, где вместе с руководством «Формулы-1» посмотрел российский этап чемпионата мира по автогонкам и наградил победителя соревнований британца Льюиса Хэмилтона.
В августе президент РФ также отдыхал в Сибири. Он ездил в Туву, где вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым плавал на лодке по реке, прогуливался по горам, собирал ягоды и наблюдал за дикими косулями.
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