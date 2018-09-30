Путин провел субботу в тайге

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По дороге из Душанбе, где проходил саммит СНГ, президент РФ Владимир Путин остановился в Хакасии. Субботний день он провел в тайге с кратким отдыхом, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков не уточнил, что именно Путин делал в тайге. В воскресенье он улетел оттуда в Сочи, где вместе с руководством «Формулы-1» посмотрел российский этап чемпионата мира по автогонкам и наградил победителя соревнований британца Льюиса Хэмилтона.

В августе президент РФ также отдыхал в Сибири. Он ездил в Туву, где вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым плавал на лодке по реке, прогуливался по горам, собирал ягоды и наблюдал за дикими косулями.