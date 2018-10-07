В столичной мэрии рассказали, когда включат отопление

Начало отопительного сезона в Киеве зависит от погоды. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелев.

«Подключение жилых домов к отоплению в Киеве начинаться с учетом температуры воздуха, которая может опуститься до отметки +8 и ниже градусов по Цельсию и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней», говорится в сообщении КГГА.

По словам чиновника важно чтобы киевляне не платили за тепло, пока на улице теплая погода.

«Мы посмотрели прогноз на следующую неделю, в течение которого видим 17-18 градусов тепла. Приемлемо платить за отопление 30 гривен за квадратный метр, когда на улице такая температура? Многие киевляне думает, что нет », - считает Пантелеев.

Заместитель главы КГГА также отметил, что городские власти достигли взаимопонимания с НАК «Нафтогаз» по поставке энергоносителей.

«Наши службы работают круглосуточно и, я убежден, что, допустив чрезвычайную ситуацию в летний период, работая без газа, мы справимся и во время отопительного сезона», — сказал заместитель главы КГГА.