У Манафорта конфисковали квартиру в «башне Трампа»

В Нью-Йорке началась конфискация имущества экс-главы штаба Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в преступном сговоре и воспрепятствовании следствию, передает Fox News со ссылкой на материалы суда. В числе прочего имущества Манафорт лишится квартиры в Trump Tower.
Процессом конфискации занимается группа спецпрокурора Роберта Мюллера. Вместе с квартирой в небоскребе Трампа в Нью-Йорке в соответствии с судебным решением конфискованы еще три объекта недвижимости. Также под арест отправятся три банковских счета бывшего соратника президента США. При этом у Манафорта останется недвижимость во Флориде и Вирджинии, где проживают члены его семьи.
Конфискация имущества Манафорта проводится в рамках сделки со следствием, в результате которой он признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения. Всего Манафорту могут грозить до 10 лет тюрьмы.
В августе суд в Вирджинии признал бывшего главу штаба Трампа виновным в налоговых и финансовых махинациях. Присяжные сочли доказанными пять обвинений в налоговом мошенничестве, два обвинения, связанные с нарушением банковского законодательства, и одно — о сокрытии зарубежных счетов в банках.
Манафорт руководил избирательной кампанией Трампа перед выборами 2016 года. Обвинения в его адрес не связаны напрямую с расследованием «российского вмешательства», которое проводит группа спецпрокурора Мюллера. По версии следствия, Манафорт незаконно работал лоббистом Киева в период правления Виктора Януковича. Получаемые от украинских клиентов средства он скрывал с помощью различных махинаций, уклоняясь от уплаты налогов и утаивая информацию о зарубежных счетах, куда поступали деньги.
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