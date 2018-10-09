Украинцы считают виновными в провале судебной реформы Порошенко, Филатова и Козьякова

Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) показали, что наибольшая ответственность за неуспешную реализацию судебной реформы, по мнению избирателей, лежит на Президенте Украины Петре Порошенко. Такой позиции придерживается 51,8% опрошенных граждан.

Кто конкретно, по Вашему мнению, несет наибольшую ответственность за неуспешной реализации судебной реформы?

100% в столбце Только один ответ Украина в целом Запад Центр Юг Восток Донбасс Президент Украины Петро Порошенко 51,8 59,5 48,7 32,1 61,8 46,8 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7,6 7,5 6,2 12,9 7,2 3,2 Спикер Верховной Рады Украини Андрей Парубий 1,4 1,0 2,1 1,4 0,5 3,3 Глава комиссии при Президенте Украины по проведению судебной реформы Алексей Филатов 7,5 5,6 9,0 6,5 8,7 6,2 Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков 5,1 2,8 7,7 6,3 0,6 17,1 Глова Висшего совета правосудия Украины иИгор Бенедисюк 3,8 2,4 4,6 6,7 2,7 0,0 Народные депутаты 9,2 7,9 9,1 15,6 6,8 7,9 Международные доноры (ЕС и США), финансирующие реформу 0,8 0,0 0,3 0,9 2,3 2,3 Народ Украыны, недостаточно поинформированный про суть проведенной реформы 2,9 3,5 2,3 5,0 2,0 0,0 Другое 2,3 2,0 3,5 1,5 1,6 0,0 Тяжело сказать 7,3 7,8 6,0 10,9 5,8 9,9 Отказ отвечать 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 3,2

87,3% респондентов согласны с утверждением, что судебная реформа не была успешно реализована из-за стремления отдельных чиновников, которые ее проводили, к личному обогащению. А 62,6% - что средства, выделенные международными организациями на проведение судебной реформы, были использованы не по назначению. Международные доноры недостаточно контролируют эффективность использования денег, выделенных на судебную реформу.