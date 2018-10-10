Социологи выяснили, новостям на каких каналах доверяют украинцы

Больше всего граждан Украины доверяют новостям на телеканалах «1+1», ICTV, СТБ, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Согласно информации, обнародованной в среду КМИС, смотреть новости в изложении журналистов телеканала «1+1» предпочитают 39,8% опрошенных (не доверяют этому телеканалу 21,8%), ICTV — 33,9% (не доверяют 18,1%), СТБ — 33,1% (не доверяют 18,9%), местных телеканалов 22,4% (не доверяют 11,3%), телеканала «Украина» 33,4% (не доверяют 26,4%). «112 Украина» — 20,9% (не доверяют 15%), телеканала «Интер» 33,2% (не доверяют 28%).
Почти половина опрошенных украинцев (48%) отметили, что не смотрели бы трансляцию заседаний Верховной Рады, на которых принимаются важные законы.
Среди тех, кто будет смотреть такую трансляцию, 13% респондентов предпочтут «1+1», 9% — телеканал «Интер», 7% — телеканал «Украина», ICTV и «112.Украина» — по 4%.
Самыми оппозиционными украинцы называют телеканал «Интер» (24%), NewsOne (16%), телеканал «Украина» (16%) и «112.Украина» (14%). Провластными телеканалами респонденты назвали «5-й канал» (33%), «1+1» (32%), и тот же телеканал «Украина» (26%).
Опрос проводился с 8 по 23 сентября, всего было опрошено 2026 респондентов в 109 населенных пунктах.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016