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Россияне все меньше доверяют телевизору

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Россияне все меньше доверяют телевизору

Постепенный упадок телевидения, рост влияния интернета, социальных сетей и видеоблогов, а также повышение доверия к независимым СМИ — вот главные тенденции, зафиксированные в отчете Левада-центра «Российский медиаландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет и социальные сети».

Телевидение по-прежнему остается основным источником информации для большинства россиян, но его аудитория постепенно снижается. Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%. Реже всего получает новости по телевизору молодежь: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.

Интернет и соцсети как источники новостей по значимости сегодня опережают все остальные источники информации, кроме ТВ. За десять лет их аудитория в РФ выросла в три раза: с 9% до трети населения страны (34% — соцсети и 32% — интернет). В двух возрастных группах потребление новостей из соцсетей превышает долю ТВ: 64 против 42% у молодежи (18–24 лет) и 56 против 49% у респондентов от 25 до 34 лет.

Друзья, родные, соседи — четвертый по распространению источник информации для респондентов (18%).

Традиционные каналы (радио и газеты) за десять лет сократили свои аудитории более чем в два раза. Часто используют их для получения новостей лишь 15 и 12% соответственно.

Новым источником информации об окружающем мире становятся видеоблоги и видеоблогеры. Около трети россиян смотрят их раз в неделю или чаще (7% ежедневно), а среди респондентов до 25 лет — две трети (19% ежедневно). Telegram-каналы — регулярный источник новостей для 1% россиян.

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ. Доверие к телевидению сохраняют в первую очередь россияне старше 35 лет.

На сегодня более половины населения считает, что освещение телеканалами положения дел в экономике «не соответствует действительности». За год недоверие россиян к тому, как гостелевидение освещает российскую экономику, выросло с 45 до 52% (доверяют теперь только 40%). За тот же период недоверие к освещению внешней политики также выросло — с 22 до 34% (обратного мнения придерживаются 53%).

Приблизительная совокупная аудитория независимых СМИ, которые регулярно публикуют точки зрения, отличные от официальной позиции, на сегодняшний день составляет, по подсчетам Левада-центра, порядка 35% россиян. Но только 6% респондентов регулярно использует сразу несколько независимых источников. В Москве аудитория независимых СМИ 42%; 16% жителей столицы используют несколько независимых источников. Более критический взгляд на происходящее и политическую ситуацию имеют респонденты, которые пользуются несколькими независимыми источниками информации, отмечают социологи.

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Под независимыми СМИ Левада-центр подразумевает те ресурсы (телеканалы, газеты, интернет-сайты), на которых хотя бы время от времени звучат мнения, альтернативные официозным.

Наиболее популярными социальными сетями в России являются «ВКонтакте» (пользуется порядка 42% россиян), «Одноклассники» (33%), YouTube (30%) и Instagram (23%). Аудитория Facebook в России насчитывает порядка 9%, Twitter — 4%.

Россия, ТВ, опрос
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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