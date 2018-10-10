Только половина украинцев готова воевать за Украину

Чуть больше половины украинцев готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в сентябре-октябре.

Так, 52% опрошенных выразили такую готовность. В 2017 таких респондентов было 54%, 2012 — 33%).

Больше всего таких опрошенных на Западе (63%), в Центре и Юге — половина. В то же время на Востоке относительное большинство (55%) отметили, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (35% готовы, 10% — не определились).

Патриотически настроенных больше среди мужчин и обеспеченных опрошенных.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше.