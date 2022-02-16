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Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности с Россией как угрозой

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Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности с Россией как угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном сайте Офиса главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года „О Стратегии обеспечения государственной безопасности“. Утвердить Стратегию обеспечения государственной безопасности», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что документ определяет «реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности». Одной из угроз безопасности Украины названа Россия. В стратегии указано, что Россия пытается компрометировать Украину, ведет против нашей страны гибридную войну, применяет различного рода атаки, в том числе и кибератаки, и прочее.

Среди других угроз в документе перечислены «деструктивная пропаганда как снаружи, так и внутри Украины», влияние олигархов на стратегические предприятия страны и отрасли национальной экономики, незавершенность реформ сил безопасности, ограниченность государства в финансовых ресурсах, что затрудняет обеспечение в достаточных объемах современными образцами вооружения, низкий уровень благосостояния населения.

В перечне также обозначены «целенаправленные попытки отдельных государств влиять, в том числе через национальные меньшинства, проживающие на территории Украины, на принятие органами государственной власти и органами местного самоуправления решений в ущерб государственной безопасности Украины».

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Основными задачами в сфере обеспечения госбезопасности Украины, согласно утвержденному документу, являются своевременное выявление внешних и внутренних угроз, усовершенствование контрразведывательных механизмов, противодействие экономическому терроризму, борьба с оргпреступностью, усиление системы кибербезопасности, «внедрение гармонизированных со стандартами безопасности НАТО и ЕС механизмов функционирования системы обеспечения безопасности государственной тайны и служебной информации», защита госграницы, усиление миграционного контроля и прочее.

нацбезопасность, Владимир Зеленский, отношения с Россией
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Среда, 16 февраля 2022
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публицист

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Андрей Ермолаев
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