Суд арестовал более сотни квартир, записанных на друзей бывшего судьи Татькова

Подольский районный суд. Киева арестовал более ста объектов недвижимости, принадлежащих окружению экс-главы Высшего хозсуда Виктора Татькова. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на определение суда от 9 октября.

В списке 110 помещений общей площадью более 6,5 тыс. кв. м. Их владельцами являются 28 физлиц и два юридических лица — ООО «Лидер Групп», ООО «Риалдон».

Ранее журналисты программы «Схемы» выяснили, что судья и его гражданская жена имели доверенности на пользование недвижимостью и банковскими сейфами своих друзей.

В марте 2018-го у следствия появились данные, что гражданская жена Татькова — певица Ярослава Красильникова легализовала деньги, незаконно полученные экс-судьей, в сумме 80 млн грн. 2 октября ГПУ сообщила Татькову подозрение.

По материалам дела, в период с 2008 по 2011 год судья активно занимался коррупцией, выносил неправосудные решения за деньги и присваивал имущество.

Во время досудебного расследования было установлено, что Татьков, получив незаконно материальное вознаграждение в особо крупных размерах в виде наличных средств, приобрел большое количество элитного недвижимого имущества жилого и коммерческого назначения на территории Украины, особенно в Киевский и Донецкий областях, а также в других странах Европы для получения прибыли от их использования в том числе через сдачу в аренду.

Для легализации незаконно полученных средств Татьков якобы привлек лиц, с которыми у него сложились доверительные отношения и которые не были связаны с ним близкими родственными отношениями, и которых он не должен был вносить в свою декларацию об имущественном состоянии.

После Майдана Татьков попал под люстрацию. Он выехал на лечение за границу и к моменту сообщения ему о подозрения в Украину не вернулся. В апреле 2018-го Печерский суд Киева дал разрешение на его задержание.

Экс-судья отказался от упрощенной процедуры экстрадиции и подал запрос на получение убежища в Австрии.

Кроме того, с августа 2017 года Департамент специальных расследований Генпрокуратуры расследует еще одно уголовное производство в отношении судей Еельянова и Татькова по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 4 ст. 368 (взяточничество), ч. 1 ст. 255 УК (создание преступной организации). По данным следствия, в результате совершения общественно опасных противоправных деяний Емельянов и Татьков получили контроль над финансово-хозяйственной деятельностью и имуществом ряда предприятий.