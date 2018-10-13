Порошенко уволил Полторака, но оставил в той же должности

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку, так как с 1 января 2019 года должность главы ведомства должен занять гражданский человек. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

«В соответствии с законом о национальной безопасности уже с 1 января следующего года должность министра обороны должен занять гражданский человек, исходя из этого Степан Полторак подал соответствующий рапорт, — сказал он. — Но, ценя его вклад в возрождение ВСУ, а до этого в становление Нацгвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством в статусе гражданского министра».