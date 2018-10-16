Гройсман поддержал многострадальный законопроект «О публичных закупках»

Премьер-министр Владимир Гройсман приветствовал возвращение на этой неделе в повестку дня Верховной Рады законопроекта 8265 о внесении изменений в закон «О публичных закупках». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Также в повестку дня возвращается законопроект 8265 из #топ35 экономических инициатив», — сообщил Гройсман.
«Его нововведения, по оценкам Минэкономразвития, позволят вывести из тени около 250 тыс. госзакупок. Это означает еще более прозрачные условия для бизнеса и большую экономию государственных средств», — отметил премьер.
Законопроект «О внесении изменений в Закон Украины „О публичных закупках“ и некоторые другие законодательные акты Украины» был внесен президентом Петром Порошенко 13 апреля, после чего парламент отказывался включать его в повестку дня уже 14 раз, последний раз — 4 октября.
Как отмечает DoZorro, законопроект усовершенствует работу ProZorro — урегулирует допороговые закупки, усовершенствует обжалования торгов, позволит бизнесу исправлять технические ошибки в документации, введет электронные каталоги и расширит перечень действий, за которые заказчиков могут наказать.
Гройсман также отметил, что ожидает первое чтение госбюджета-2019. Он призвал парламент принять «сбалансированный и реалистичный» бюджет.
«Народные депутаты уже подали более 2 тысяч предложений», — говорится в посте.
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