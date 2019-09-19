Депутаты проголосовали за новую редакцию закона о публичных закупках

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 1076, в котором фактически предложена новая редакция закона о публичных закупках.

Законопроект во втором чтении поддержали 292 народных депутата.

Народный депутат Роксолана Пидласа, докладывая по законопроекту, сообщила, что после принятия этого документа, покупать у «своих» станет намного сложнее, а коррупции в закупках будет намного меньше.

«Во-первых, мы предлагаем снижение допороговых закупок до 50 тыс. грн и внедрение обязательной отчетности в системе Prozorro по всем закупкам. Мы предлагаем внедрение персональной ответственности руководителя бюджетной организации за нарушение законодательства в сфере закупок», — сказал Пидласа.

«Мы предлагаем реальные механизмы борьбы с обжаловательным троллингом, автоматическое отклонение аномально низких цен, так как за низкой ценой обычно скрывается низкое качество, также мы боремся с закупками по завышенным цена и противодействуем дисквалификации участников по формальным признакам», — добавила она.

Ранее Пидласа называла законопроект № 1076 «второй закупочной революцией».

Ко второму чтению народные депутаты подали 125 поправок, из которых 76 было учтено.

В частности, закупка МОЗ лекарств через международные организации продлена на два года.