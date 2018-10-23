Приложение Google для Android по ошибке «съедает» гигабайты мобильного трафика

Приложение агрегатора новостей Google News («Google Новости») для Android может «съедать» гигабайты мобильного трафика. Предположительно, в этом виновата ошибка, из-за которой контент продолжает подкачиваться в фоновом режиме даже несмотря на включенную в настройках опцию «Загружать по Wi-Fi».
У одного из участников форума техподдержки Google News Help Forum программа сожгла более гигабайта за трое суток, у другого — израсходовала 7,64 ГБ за ночь. «Google News случайным образом использует несуразный объем фоновых данных, не уведомляя об этом пользователей, — сообщил сайту The Verge один из читателей, — Программа сожгла свыше 12 ГБ на моем телефоне, когда я спал, а Wi-Fi был отключен. В результате я потерял $75 за превышение квоты трафика».
На форуме Google жалобы на расточительность приложения начали появляться еще в июне. В сентябре модератор сообщества сообщил, что компания в курсе ситуации и работает над исправлением. Тем не менее, ошибка не устранена до сих пор.
Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, предлагают только одно решение: отключить загрузку данных в фоновом режиме и полностью удалить приложение из системы.
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