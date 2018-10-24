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CNN написала о «тайном оружии» Apple

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CNN написала о «тайном оружии» Apple

Телекомпания CNN высоко оценила новый смартфон от Apple iPhone XR, назвав его «тайным оружием» корпорации, которое может заметно повысить ее продажи.

Как говорится в обзоре нового смартфона, который поступит в продажу 26 октября, iPhone XR привлек гораздо большее внимание прессы и экспертов по итогам его анонса в сентябре, нежели другие, более продвинутые модели iPhone XS и iPhone XS Max. iPhone XR представляет собой более бюджетную версию смартфона, отличаясь ценой — он стоит на $250 дешевле iPhone XS и на $350 меньше, чем iPhone XS Max.

Как пишет CNN, iPhone XR по характеристикам во многом совпадает со старшими моделями. Он также оснащен новейшим процессором A12 Bionic, такой же 12-мегапиксельной фронтальной камерой и функцией разблокировки аппарата с помощью сканирования лица пользователя Face ID.

Одним из ключевых отличий является экран, у iPhone XR он составляет 6,1 дюйма, что на 0,4 дюйма меньше, чем размер дисплея флагманского iPhone XS Max. Кроме того, экран модели XR изготовлен по более дешевой технологии LCD, а не OLED. Из-за этого разрешение и четкость дисплея чуть меньше, что не позволяет просматривать видео в формате Full HD, однако, как отмечает телеканал, для многих покупателей отсутствие такой возможности вовсе не имеет значения.

Также iPhone XR лишен функции 3D Touch, благодаря которой экран реагирует на силу нажатия. Однако это тоже не должно стать препятствием. По сведениям CNN, данной особенностью пользуется лишь малая часть покупателей.

Таким образом, Apple, сэкономив на некоторых функциях и на материале, из которого изготовлен корпус, выпускает на рынок более дешевый смартфон, предназначенный в первую очередь для владельцев предыдущих моделей, включая iPhone 8, которые до сих пор не обновили свои устройства и не желают тратиться на флагманские версии, пишет CNN. Кроме того, помимо цены, аргументом в пользу приобретения iPhone XR для многих станет емкость аккумулятора. Как отмечает телеканал, длительность заряда батареи младшей модели составляет на два-три часа больше, чем у более дорогих iPhone XS и iPhone XS Max.

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iPhone XR должен поступить в продажу в США и многих других странах 26 октября. Цена устройства в США будет начинаться от $749.

Apple, iPhone
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