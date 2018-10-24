Facebook запускает новую версию приложения Messenger

Руководство социальной сети Facebook объявило о запуске новой версии приложения для обмена сообщениями Messenger. Об этом сообщается в блоге соцсети.
«Начиная с сегодняшнего дня мы запускаем новую, упрощенную версию Messenger», — говорится в сообщении.
В Facebook отметили, что семь из 10 пользователей считают простоту интерфейса Messenger основным приоритетом. Как уточнили в соцсети, 62% пользователей заявили, что возможность оперативно отправлять сообщения укрепляют их отношения с друзьями.
Очередная версия приложения стала четвертой по счету. В компании сообщили, что юзеры по всему миру смогут воспользоваться ею через несколько недель.
По данным телеканала CNBC, в новой версии Messenger будет всего три вкладки вместо девяти, как раньше.
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